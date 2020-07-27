رئيس الوزراء العراقي يعتزم الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة قريبا

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عزمه الإعلان قريبا عن موعد لانتخابات برلمانية مبكرة، داعيا رئيس البرلمان إلى الإسراع في إرسال قانون الانتخابات الجديد إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: "قلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وأن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات"، وأضاف: "أطلب من السيد رئيس البرلمان أن يبعث قانون الانتخابات إلى السيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه كي نعلن قريبا عن للانتخابات المبكرة".
وبشأن مقتل متظاهرين خلال صدامات مع قوات الأمن وسط بغداد، أمس، أكد الكاظمي أن "تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين"، وبيّن: "فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة".
وأتهم الكاظمي "بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر"، مخاطبا إياهم بالقول إن "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما إلى الشعب، أمس واليوم وغدا، ولن أنحاز إلى غيره".
وبشأن ملف الطاقة الكهربائية والنقص الحاصل في تزويد المواطنين بالكهرباء ما تسبب باحتجاجات في محافظات عدة بوسط وجنوب البلاد خلال الأيام الماضية، أكد الكاظمي: "أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء، وكنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب والفساد وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة".
وأضاف: "ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة"، لافتا إلى أنه "بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء"، داعيا "السلطة التشريعية إلى الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف إلى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء".
وتابع: "الحكومة وقّعت قبل أيام ملف الربط الكهربائي بالخليج، ونحن ماضون في هذه القضية بشكل جاد، قرارنا هو إنتاج الغاز لتشغيل محطات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن الحكومات المتعاقبة استوردت محطات تعمل بالغاز، ولم تعمل على إنتاج الغاز العراقي".
ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.
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