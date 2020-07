رئيس الوزراء العراقي يعتزم الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة قريبا

بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: "قلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وأن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات"، وأضاف: "أطلب من السيد رئيس البرلمان أن يبعث قانون الانتخابات إلى السيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه كي نعلن قريبا عن للانتخابات المبكرة".

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation