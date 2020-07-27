سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من صوارخ الكاتيوشا على معسكر التاجي الذي يضم قوات أمريكية شمالي بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" بأن "لا معلومات مؤكدة حتى الآن إذا ما كان الهجوم قد تسبب بسقوط خسائر بشرية أو مادية".