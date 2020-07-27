أسطول مجهز بسيارات خاصة لنقل كسوة الكعبة في السعودية... صور

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن تجهيز أسطول مجهز بسيارات خاصة بهدف نقل كسوة الكعبة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد.

وبحسب صحيفة "عاجل"، فقد اكتملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، جميع التجهيزات المطلوبة لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام انطلاقا من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، مع أخذ جميع الاحتياطات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

#المسجد_الحرام أسطول جديد ينظم للمشاريع التنموية بالحرم المكي الشريف يخص كسوة الكعبة pic.twitter.com/ERQqw2SuMv — أحمد العبدالله (@Ahmedalabdalhh) August 13, 2018

وبحسب مدير إدارة الحركة فهد العبدلي، فإن الأسطول المخصص لنقل الكسوة يتكون من شاحنة مصممة خصيصا لهذه العملية، طلي داخلها بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من أي أضرار أثناء عملية النقل.

أسطول متكامل.. طريقة نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام https://t.co/74kuapWiYN pic.twitter.com/gs1wjKN1mV — مزمز (@mzmznet) July 27, 2020

وأشار العبدلي إلى وجود سيار سيارة احتياطية مجهزة مرافقة للسيارة الرئيسة، بالإضافة إلى وجود وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، لأخذ جميع الاحتياطات المطلوبة.

صور 📷 | رفع كسوة #الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج هذا العام pic.twitter.com/EMmAblM5Nd — قناة الغد (@AlGhadTV) July 22, 2020

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين الذين سيشرفون على عمليات التركيب من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة.