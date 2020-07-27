انفجارات تهز قاعدة "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها بعد في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد .

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لسبوتنيك، إن "انفجارات وقعت داخل القاعدة لم تعرف طبيعتها إلى الآن".

وأضاف المصدر، "أن الانفجارات أدت إلى تصاعد أعمدة النيران من داخل القاعدة".

ورجح المصدر، أن "يكون سبب الحادث انفجار بسبب تكدس العتاد في القاعدة".

يتبع...