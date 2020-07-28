جبران باسيل: لو كانت الأكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24

نشر الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أكد فيها أن هناك من يفتعل المشاكل لإحباط مشروع إنشاء المعامل لتأمين التيار الكهربائي.

وقال باسيل: "همنا كهرباء 24/24 وهذا ما يتطلب 3 معامل، وهي مطروحة منذ سنة 1978 واليوم افتعلوا المشكل بموضوع سلعاتا بالنكد السياسي، لو كانت الأكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24".

همنا كهرباء 24/24 وهذا ما يتطلب 3 معامل وهي مطروحة منذ سنة 1978 واليوم افتعلوا المشكل بموضوع سلعاتا بالنكد السياسي#عشرين_30 — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 27, 2020

وتابع: "هناك مشكلة في النظام، والبديل نظرياً عن حكومة دياب هي حكومة أخصائيين أخرى مدعومة من الجميع أو من أفرقاء، وكذلك حكومة تكنو-سياسية مدعومة من الجميع أو من أفرقاء، وإلا حكومة وحدة وطنية".

هناك مشكلة في النظام، والبديل نظرياً عن حكومة دياب هي حكومة اخصائيين اخرى مدعومة من الجميع او من افرقاء، وكذلك حكومة تكنو-سياسية مدعومة من الجميع او من افرقاء، والا حكومة وحدة وطنية#عشرين_30 — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 27, 2020

​وأضاف: "لو لم توافق الحكومات على خطة الكهرباء لأمكن تحميل الوزراء المتعاقبين المسؤولية لكن المشكلة أن الفرقاء كانوا يؤيدون في مجلس الوزراء ويعرقلون تنفيذ ما وافقوا هم عليه في الخارج".

لو لم توافق الحكومات على خطة الكهرباء لأمكن تحميل الوزراء المتعاقبين المسؤولية لكن المشكلة أن الافرقاء كانوا يؤيدون في مجلس الوزراء ويعرقلون تنفيذ ما وافقوا هم عليه في الخارج#عشرين_30 — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 27, 2020

​وعن تصريحات رئيس الحكومة قال باسيل: "لسنا ممثلين في الحكومة بأي وزير ورقم 97% الذي تحدث عنه رئيس الحكومة غير واقعي، لكن هو يعرف كيف حسبه ومسؤوليتنا قائمة لأننا نمنح الحكومة الثقة وهي أنجزت أموراً كانت من المحرمات".

لسنا ممثلين في الحكومة بأي وزير ورقم 97% الذي تحدث عنه رئيس الحكومة غير واقعي لكن هو يعرف كيف حسبه ومسؤوليتنا قائمة لأننا نمنح الحكومة الثقة وهي انجزت اموراً كانت من المحرمات#عشرين_30 — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 27, 2020

​وختم: "الطائف فرض بالقوة ونحن لا نقبل تغييره بالقوة، بل نتحدث عن العمل ضمن الدستور، فإما نظام طائفي تحفظ فيه حقوق الجميع على أساس الميثاقية والمناصفة، أو دولة مدنية كاملة، نحن لدينا مشروع كامل لها، طالما العماد عون في الرئاسة لا أقبل بمقاربة الموضوع، فهذا الأمر فيه انتقاص من الرئيس ويتضمن استهدافاً خبيثاً لي".