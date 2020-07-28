السيسي يعلق على تصدع عمارة شهيرة في القاهرة بسبب أعمال المترو... فيديو

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعويض سكان عمارة الشربتلي، الواقعة في حي الزمالك بالعاصمة القاهرة، وذلك إثر تصدعها نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق.

وقال السيسي في كلمة له: "علينا نعوض الناس فلا ضرر ولا ضرار على أحد".

وأردف: "نعيد كل حاجة كما كانت، سواء للعمارة أو لسفارة البحرين، نعمل كل المطلوب".

تأتي أوامر الرئيس المصري خلال افتتاحه 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمدينة الروبيكي.

وكان سكان عمارة الشربتلي خرجوا منها بملابسهم فقط، بعدما تلقوا أمرا بإخلائها حفاظا على أرواحهم نتيجة التصدع الذي تعرضت له بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق.

وناشد سكان العمارة الأثرية المسؤولين النظر في حالتهم والعمل على حل ما يعيشونه الآن.

ولفتوا إلى أن أعمال الحفر في المتعلقة بمترو الأنفاق، كانت مصدر إزعاج غير طبيعي خلال الفترة الماضية، والعقار كان يتعرض لأهتزاز شديد، خاصة خلال فترة الليل.

وتعد عمارة الشربتلي من أشهر عمارات حي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، وقطنها العديد من المشاهير، مثل الفنانين الراحلين محمود المليجي وعلوية جميل والمخرج عز الدين ذو الفقار.