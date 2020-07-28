كشف نفطي جديد في مصر

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن كشف نفطي جديد في منطقة امتياز جنوب غربي مليحة بالصحراء الغربية في مصر.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الإنتاج في منطقة الامتياز بدأ قبل عام، وأنه يتجاوز الآن 12 ألف برميل يوميا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا زيادة الإنتاج من منطقة الامتياز التي تعمل فيها الشركة بعد النجاح في حفر البئر الجديدة بمنطقة حوض فاغور، بإجمالي عمق 15800 قدم.

ونقل بيان للوزارة عن الملا قوله إنه تم وضع البئر الجديدة على خريطة الإنتاج، بمعدل إنتاج خمسة آلاف برميل يوميا باستخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة من خلال شركة "عجيبة"، وهي الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول و"إيني" الإيطالية والقائمة بالعمليات.

يذكر أن شركة "إيني" تتواجد في مصر منذ عام 1954، وتعد أكبر منتج للبترول في البلاد.