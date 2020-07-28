"يونيسف" تؤكد صلاحية لقاحات تستخدمها في اليمن وتشير إلى فاعليتها في حماية الأطفال

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، أن اللقاحات التي تستخدمها في حملات تحصين الأطفال في اليمن ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، آمنة تماما، نافية اتهامات لها باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية.

القاهرة - سبوتنيك. وصرحت "يونيسف"، عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، "بالنسبة لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية سلامة ‎الأطفال هي الأمر الأكثر أهمية. لهذا السبب، نقوم بتنفيذ حملة تحصين في عموم البلد".

وأضافت: "هذه اللقاحات آمنة وتحمي الأطفال من الأمراض المهددة لحياتهم والتي يمكن الوقاية منها".

بالنسبة لليونيسف @UNICEF_Yemen ومنظمة الصحة العالمية @WHOYemen سلامة #الأطفال هي الأمر الأكثر أهمية. لهذا السبب، نقوم بتنفذيد حملة تحصين في عموم البلد. هذه اللقاحات آمنة وتحمي الأطفال من الأمراض المهددة لحياتهم والتي يمكن الوقاية منها. pic.twitter.com/lYrz3Gtcs2 — UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) July 28, 2020

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد اتهمت "يونيسف" باستخدام لقاح ضد مرض شلل الأطفال منتهي الصلاحية خلال حملة التحصين الروتيني.

سيتلقى ما يقرب من 1.2 مليون طفل تحت سن الخامسة في 13 محافظة يمنية اللقاح #الآمن والذي تم اختباره لـ #شلل_الأطفال. يتم أيضاً تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصارمة الخاصة بكوفيد-19 لضمان سلامة الجميع. #اللقاحات #آمنة وتنقذ الأرواح. #اللقاحات_تعمل #لكل_طفل، الصحة. — UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) July 28, 2020

وأطلقت "يونيسف"، السبت الماضي، حملة بالشراكة مع منظمة ‎الصحة العالمية، حملة وقائية ضد ‎شلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ)، تستهدف أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في عدة محافظات باليمن.