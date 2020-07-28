"قدوة للعظماء"... محمد بن راشد ينعى "طبيب الغلابة" المصري

نعى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، الدكتور المصري، محمد المشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة".

وشارك ابن راشد صورة للراحل المشالي، وغرد معها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء".

وتابع حاكم دبي عن "طبيب الغلابة": "نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. pic.twitter.com/8IIehydFfR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2020

​وأكدت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم الثلاثاء، وفاة الطبيب المصري، محمد مشالي الذي عرف في الفترة الأخيرة بـ "طبيب الغلابة".

وقال نجله وليد مشالي، إن والده توفي في منزله بمدينة طنطا عن عمر ناهز 76 عاما.

وتصدر اسم طبيب الغلابة محمد مشالي مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن وفاته، حيث عبر المغردون عن بالغ حزنهم على الفقيد.

"طبيب الغلابة" استمرت فترة عطائه أكثر من نصف قرن من الزمان، حيث عمل في تخصص الباطنة العامة، ولم تتجاوز تسعيرة الكشف في عياداته الـ10 جنيهات حتى وفاته، كما أنه كان يعفي غير القادرين من قيمة الكشف، ويمنح بعضهم الدواء مجانا.

محمد مشالي من مواليد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عام 1944، تخرج في كلية طب القصر العيني عام 1967، وتزوج من طبيبة كيميائية وله ثلاثة أبناء "عمرو، وهيثم، ووليد" جميعهم يعملون في مهنة الهندسة.

شغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مدير مركز طبي في طنطا، وأحيل على المعاش عام 2004.