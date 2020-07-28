وزير الخارجية اللبناني: قررنا تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد العدوان الإسرائيلي

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية قصفها لمناطق حدودية يوم أمس.

بيروت - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، في تصريح للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن "الحكومة ستتقدم بشكوى غدا إلى مجلس الأمن لتحميله وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عما حدث يوم أمس، فهناك عدوان واضح"، وذلك بعد توتر على مناطق حدودية مع إسرائيل أمس، حيث أعلنت تل أبيب أنها أحبطت عملية تسلل لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهو ما نفاه الأخير وأعلن أن إطلاق النار جاء من الجانب الإسرائيلي فقط.

وأضاف: "نحن نتمسك بالقرار 1701 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006)، وحق لبنان في الدفاع عن نفسه، ونحن بالمرصاد للدفاع عن أرضنا".

وشدد حتي على "أننا متمسكون بموقفنا لجهة عدم المس بعديد (القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان) اليونيفيل والأهم بمهامها، ولدينا الدعم الدولي لذلك ونعمل على توسيعه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.