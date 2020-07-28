السعودية تشكر أمريكا على إرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن شكره لجهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة.

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر قائلا: "التقيت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".

التقيت برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول/ مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. pic.twitter.com/jr1TZf51Bq — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 27, 2020

وتابع الأمير خالد بن سلمان، "نقلت له شكر قيادة المملكة حفظها الله على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه قد جرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

وأضافت الوكالة أنه قد جرى التأكيد على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.