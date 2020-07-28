إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن جبهتها الشمالية قبالة "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قواته في المناطق الشمالية، بمنظومات نيران متطورة ووحدات تجميع معلومات وقوات خاصة، في ظل التوترات على المناطق الحدودية مع سوريا ولبنان.

نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن قرار تعزيز قيادة المنطقة الشمالية جاء بناء على تقييم الوضع.

#عاجل بناءًا على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 28, 2020

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أية إصابات بين قواته.

ولكن "حزب الله" نفى أنه أقدم على تنفيذ أية عملية في الجنوب اللبناني، وقال إن إسرائيل "فبركت الهجوم".

بعد تقييم الوضع في الشمال، يعلن جيش الدفاع عن قراره تعزيز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بمنظومات نيران متقدمة وبمنظومات جمع المعلومات الاستخبارية وبقوات خاصة. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 28, 2020

يشار إلى أن تعزيز القيادة الشمالية الإسرائيلية يأتي في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من "حزب الله"، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.