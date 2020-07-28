"ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الملائكة"... إسرائيل تنعى "طبيب الغلابة"

نعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "طبيب الغلابة" المصري، الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية، صباح اليوم .

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، نعت فيها الدكتور مشالي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "يقال إن فعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن نقدمها لله".

يقال ان إن فعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن نقدمها لله.

. عسى ان تكون هذه المقولة مصدر الهام في هذا الظرف ورحم الله #طبيب_الغلابه واسكنه فسيح جناته. وما احوجنا الى مثل هؤلاء الملائكة الذين زرع الله في قلوبهم الرحمة والشفقة. هذه هي الاخوة في الانسانية تجمعنا في عمل الخير. https://t.co/hc5PvR0hc0 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 28, 2020

وتابعت الصفحة "عسى أن تكون هذه المقولة مصدر إلهام في هذا الظرف ورحم الله طبيب الغلابه واسكنه فسيح جناته. وما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الملائكة الذين زرع الله في قلوبهم الرحمة والشفقة. هذه هي الأخوة في الإنسانية تجمعنا في عمل الخير".

تصدر اسم "طبيب الغلابة" محمد مشالي مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن وفاته، حيث عبر المغردون عن بالغ حزنهم على الفقيد.

"طبيب الغلابة" استمرت فترة عطائه أكثر من نصف قرن من الزمان، حيث عمل في تخصص الباطنة العامة، ولم تتجاوز تسعيرة الكشف في عياداته الـ10 جنيهات حتى وفاته، كما أنه كان يعفي غير القادرين من قيمة الكشف، ويمنح بعضهم الدواء مجانا.

محمد مشالي من مواليد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عام 1944، تخرج في كلية طب القصر العيني عام 1967، وتزوج من طبيبة كيميائية وله ثلاثة أبناء "عمرو، وهيثم، ووليد" جميعهم يعملون في مهنة الهندسة.

شغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مدير مركز طبي في طنطا، وأحيل على المعاش عام 2004.