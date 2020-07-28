ليس بسبب قناديل البحر... الوزارة تشرح سبب انقطاع الكهرباء في سوريا

قالت وزارة الكهرباء في سوريا، اليوم الثلاثاء، إن درجات الحرارة المرتفعة والاستثنائية التي بلغت في دمشق يوم أمس 48 درجة مئوية، تؤدي إلى وقوع أعطال كهربائية طارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن "محدودية توفر حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل مجموعات التوليد والارتفاع الحاد بدرجات الحرارة بما يتجاوز 44 درجة مئوية، انعكس سلباً على أداء هذه المجموعات العاملة وأدى لانخفاض أدائها بحدود 50 بالمئة ولا سيما خلال الفترة النهارية ما بين الساعة 11 صباحاً والسادسة مساء، بالتوقيت المحلي".

ويضيف البيان بأن بعض الأعطال تنجم بسبب ارتفاع درجات الحراراة، وأن فرق الصيانة تقوم بمعالجة العطل على وجه السرعة.

ونوه البيان إلى أن التنقل بين المحافظات يستغرق وقتا طويلا، بينما يقوم العاملون في محطات التوليد بأداء مهامهم ضمن ظروف جوية صعبة للغاية.