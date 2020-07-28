تسجيل
17:15 GMT28 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    غريفيث يدعو الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار عشية عيد الأضحى

    © REUTERS / Tarek Fahmy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/84/1036278403_0:329:3500:2297_1200x675_80_0_0_c21c014e99787b2cabe2b1c13e7023b7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007281046130100-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B6%D8%AD%D9%89/

    دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار في اليمن، خلال عيد الأضحى المبارك.

    القاهرة – سبوتنيك. وقال غريفيث، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي: "نطالب باتخاذ خطوات فورية ومحددة لوقف التصعيد العسكري وتحديداً عشية عيد الأضحى، الحملة العسكرية مستمرة وهذا يقوض إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإيقاف الحرب".

    وأضاف أن: "استمرار الحملة العسكرية على مأرب (شمال شرقي العاصمة صنعاء) كان له عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة"، مشيراً إلى "استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب اليمن) وتزايدها".

    وذكر أن: "البعثة الأممية برئاسة الفريق أبهيجت جوها ولجنة التنسيق لإعادة الانتشار ستواصل جهودها المبذولة لإعادة الحوار بين الطرفين حتى ولو في حدودها الدنيا".

    وأشار إلى: "انخفاض مستوى النشاط العسكري في الجنوب خلال الأسابيع الأخيرة بالرغم من بعض الاشتباكات المحدودة في محافظة أبين، إلا أن التوتر مستمر حول مؤسسات الدولة في عدن".

    كما أكد غريفيث لمجلس الأمن، "وصول المفاوضات مع الأطراف اليمنية بشأن إعلان مشترك لوقف إطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية، مرحلة دقيقة وحساسة".

    وأعرب عن أمله في: "أن تحول مفاوضات الإعلان المشترك المسار في اليمن نحو السلام"، محذراً من "أن الفرصة التي تمثلها هذه المفاوضات عرضة لخطر الإفلات بشكل حقيقي مما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول والانتشار الجامح لداء كوفيد 19 والانهيار الاقتصادي".

    في الشأن الاقتصادي، أكد المبعوث الأممي أن "معظم اليمنيين لا يملكون ما يمكنهم من تأمين أبسط احتياجاتهم، ويعانون بسبب تسييس الاقتصاد واستخدامه كسلاح"، داعيا الأطراف اليمنية إلى "التوافق على خطوات لتحييد الاقتصاد عن الصراع لأن اليمنيين"، وأشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود حلول سريعة للمشكلات التي يعانيها الاقتصاد اليمني.

    وقال إنه "يجب على الأطراف التوافق حول آلية لصرف إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية طبقا لالتزاماتهم في ستوكهولم"، مؤكداً "الاستمرار في مناقشة مقترحات مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف حيوي الأهمية".

    وشدد على "ضرورة إزالة العقبات التي تعترض الاستيراد والتوزيع المحلي للوقود وغيره من السلع الحيوية للمدنيين"، حاثاً الأطراف على "التفاعل البناء مع ما قدمناه من مقترحات حتى يحصل اليمنيون على الوقود الذي يحتاجونه بشدة".

    وتطرق غريفيث، في احاطته، إلى خزان صافر العائم، مؤكداً عدم حصول الأمم المتحدة على تصاريح من "أنصار الله" للوصول إليه.

    وقال "في بداية هذا الشهر، أكد أنصار الله كتابةً أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى الناقلة. إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق".

    وعن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، رحب غريفيث بـ"جهود الطرفين المتواصلة لإعادة تنشيط تنفيذ اتفاق الرياض ودور الوساطة الذي تقوم به السعودية".

    وقال إن "هناك اخبارا سارة بشأن المفاوضات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض"، متمنياً "توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعلان مشترك لتنفيذ الاتفاق".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان الشياطين تنير السماء، للمصور الإسباني فيرناندو ميرلو، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير أخبار/ الأحداث في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    المتأهلون والفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون لعام 2020
    مجسم وهمي يثير قلق الأمريكيين في مضيق هرمز
    مجسم وهمي يثير قلق الأمريكيين في مضيق هرمز
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك