بالفيديو... مصر تحتفل بخلوها من فيروس الالتهاب الكبدي"سي"

ونشرت الوزارة فيديو على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي.
ويظهر في الفيديو إضاءة عدة معالم مصرية باللون الأخضر؛ احتفالا بخلو مصر من فيروس سي، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج القاهرة، ومجمع التحرير، والدير البحري بالأقصر، ومحور روض الفرج.
وكتبت الوزارة تعليقا على الفيديو: "أثبتنا أن المسح المجتمعي للفيروسات الكبدية ليس مستحيلا".
وأضافت: "تم الكشف والاطمئنان على 60 مليون مصري من فيروس سي، في 7 أشهر فقط، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة".
وأوضحت: "أصبحت مصر أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سي".
وتابعت: "مصر خالية من فيروس سي".
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت، في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وحتى أبريل/نيسان 2019، مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".
وتضمنت المبادرة المسح الشامل لجميع المواطنين الذين يزيد عمرهم عن 18 عاما، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "c" إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وكذلك، الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، لخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، والتي تمثل نحو 70% من الوفيات في مصر.
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