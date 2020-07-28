بالفيديو... مصر تحتفل بخلوها من فيروس الالتهاب الكبدي"سي"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر هي أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس "سي".

ونشرت الوزارة فيديو على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي.

ويظهر في الفيديو إضاءة عدة معالم مصرية باللون الأخضر؛ احتفالا بخلو مصر من فيروس سي، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج القاهرة، ومجمع التحرير، والدير البحري بالأقصر، ومحور روض الفرج.

وكتبت الوزارة تعليقا على الفيديو: "أثبتنا أن المسح المجتمعي للفيروسات الكبدية ليس مستحيلا".

وأضافت: "تم الكشف والاطمئنان على 60 مليون مصري من فيروس سي، في 7 أشهر فقط، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة".

وأوضحت: "أصبحت مصر أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سي".

وتابعت: "مصر خالية من فيروس سي".