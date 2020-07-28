حرس الحدود السعودي ينقذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق في سواحل جدة

تمكنت دوريات بحرية تابعة لحرس الحدود في جدة، من إنقاذ خمسة أشخاص بعد تعرض قاربهم للغرق جزئياً في عرض البحر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لصحيفة"عكاظ" المحلية، فإن المتحدث الرسمي في حرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أكد أن الدوريات تحركت مباشرة بعد ورود من قائد قارب تعرض للغرق نتيجة دخول كمية كبيرة من المياه بداخله، في منطقة قطعة بياضة أمام مدينة البحيرات.

وأضاف المتحدث أنه تم إنقاذ قائد القارب بالإضافة إلى مرافقيه الأربعة، وسحب المياه من داخل الزورق، واستدعاء إحدى فرق الهلال الأحمر السعودي للتأكد من الوضع الصحي للأشخاص، الذين تم إنقاذهم وتبين أن حالتهم جيدة.

وأهاب المتحدث الرسمي بحرس الحدود بجميع ملاك الوسائط البحرية إلى أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات.