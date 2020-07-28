السعودية... طريقتان لمغادرة البلاد في الحالات الطارئة

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن طرق التعامل مع الحالات الطارئة للخروج من البلاد في ظل القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.

وبحسب صحيفة "عاجل"، جاء ذلك ردًّا من المديرية على استفسار لشخص يقول إن "لديه عمل في دبي ويحتاج للخروج من السعودية، فكيف الطريقة".

وأجابت المديرية العامة للجوازات، قائلة: "بالنسبة للحالات الاستثنائية، يرجى توجيه الطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، عن طريق البريد مع إرفاق المستندات والمبررات كافة".

ودعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين، هذا الشهر، إلى عدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي. وأوضحت الوزارة أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا.

ونصحت الصحة السعودية، بعدم السفر حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحجاج من جائحة "كورونا" المستجد أثناء موسم الحج.

وأكد السديس في مؤتمر صحفي، أن حكومة بلاده تتخذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.