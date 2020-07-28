السعودية تقدم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض

#تصريح| مصدر مسؤول يعلن تجاوب وفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع تنفيذ #اتفاق_الرياض pic.twitter.com/T9KuYmv3pA — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 28, 2020

وأفاد المصدر بأن "الطرفان استجابا وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".

وقال المصدر، إن "المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه".

وأكد المصدر السعودي المسؤول، "استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني".