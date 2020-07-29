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    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020

    اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يتخلى عن إعلان الإدارة الذاتية

    © AFP 2020 / NABIL HASAN
    العالم العربي
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    أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في اليمن، تنفيذا للآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

    وأضاف أن القرار يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية، واستجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".

    وأكد هيثم "حرص المجلس الانتقالي على إنجاح جهود قيادتي البلدين (السعودية والإمارات) لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب".

    واعتبر المتحدث أن "المجلس الانتقالي حقق الأهداف التي قام إع

    لان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوما، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن".

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ماسكا بيده اليمنى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبيسراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء التوقيع على اتفاق الرياض في السعودية
    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
    السعودية تقدم آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

    وجدد المتحدث باسم المجلس "التأكيد على استمرار وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وتأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب".

    كانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

    وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

    انظر أيضا:

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    مصدر: المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على آخر معسكرات الحكومة اليمنية في سقطرى
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    الكلمات الدلالية:
    اتفاق الرياض, اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي
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