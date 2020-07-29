قرقاش: قرار توثيق التعاون بين مصر والسعودية مبشر

ونشر الوزير الإماراتي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشر".
قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 29, 2020
التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي. لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم.
وأضاف الوزير: "التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي. لا يزال الطريق وعرا، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم".
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