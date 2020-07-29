قرقاش: قرار توثيق التعاون بين مصر والسعودية مبشر

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، قرار تكثيف التعاون السعودي المصري بـ "المبشر".

ونشر الوزير الإماراتي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشر".

قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر.

التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي. لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 29, 2020

​وأضاف الوزير: "التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي. لا يزال الطريق وعرا، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم".