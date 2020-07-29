في سابقة هي الأولى من نوعها... السعودية تنظم رحلات "كروز" في البحر الأحمر

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، تم الإعلان عن إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة "الكروز" في البحر الأحمر ضمن موسم صيف السعودية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن إطلاق الموسم خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، في عشر وجهات سياحية حول المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية تسعى من خلالها لإبراز الكنوز السياحية في البحر الأحمر، وتمكين السياح من الاستمتاع بالمقومات السياحية الهائلة التي تقع على امتداد سواحل البحر الأحمر في المملكة.

لأول مرة من سواحل المملكة 🇸🇦#الهيئة_السعودية_للسياحة تطلق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة على سواحل البحر الأحمر ضمن #صيف_السعودية pic.twitter.com/65bNMfO0sl — الهيئة السعودية للسياحة (@SaudiTourism) July 28, 2020

ومن المتوقع أن توفر رحلات السفن السياحية "الكروز" حزمة من الخيارات والباقات المختلفة، حيث قامت الهيئة بدعوة أشهر شركات السفن السياحية في العالم، لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة وذلك بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة، مع تقديم أرقى الخدمات، لتلبية كافة متطلبات وتطلعات سياح موسم صيف السعودية "تنفس".

وتم التنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية واتخاذ اللازم عند الحاجة؛ وذلك لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية ممتعة وآمنة.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت "روح السعودية Visit Saudi" والتي تمثل الهوية الرسمية لترويج وتنشيط السياحة في المملكة.

وتهتم الهيئة بتطوير المنتجات والباقات السياحية من خلال القطاع الخاص إلى جانب تسويق وترويج الوجهات والمواقع السياحية في المملكة بالإضافة لإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لقياس تجربة السائح والعمل مع الجهات المعنية على تطويرها.