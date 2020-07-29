إصابة 5 مدنيين في انفجار وسط بغداد... صور

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة داخل عجلة بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد، ماتسبب بإصابة خمسة مواطنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل السيارة".

أضرار الانفجار داخل "كيا" وسط بغداد pic.twitter.com/yLtRZqla31 — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) July 29, 2020

وأضاف المصدر أن "الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين، دون وقوع أي وفيات، فيما لم يشر في الوقت نفسه إلى المسؤول عن التفجير".

ويشهد العراق تفجيرات متفرقة بين الحين والآخر يقوم بها عناصر نت تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين (المحورين في روسيا).