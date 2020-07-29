المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يعلن عن رد ضد قاتلي آمر لواء في الجيش

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ملاحقة منفذي الاعتداء الإرهابي الذي استهدف آمر لواء 29 في الجيش العراقي، بقضاء هيت غربي البلاد.

وصرح رسول، قائلا "إن القطاعات الأمنية والأجهزة الإستخبارية تعمل على متابعة وملاحقة مستهدفي الشهيد والصديق آمر لواء 29 فرقة المشاة السابعة، العميد الركن أحمد عبد الواحد الذي استشهد معه ضابط برتبة ملازم وجنديين إثر اعتداء

إرهابي ليلة أمس في قضاء هيت غربي الأنبار".

مضيفا "قلنا ولا زلنا نقول أن بقايا عصابات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) موجودة وهي تمثل خطرا، لهذا نحن نجري عمليات نوعية واستباقية باستمرار للقضاء على الفلول الإرهابية".

ونوه رسول، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يمتلك القدرة لمواجهة القطاعات الأمنية العراقية لذلك يلجأ إلى استهدافها بإطلاق مباشر أو غير مباشر.

وأوضح اللواء، أن الإطلاق المباشر يقصد به قناص أو سلاح رشاش "بي كي سي" والبندقية، وغير المباشر نقصد به الصواريخ والهاونات، وهذا دليل على أن "داعش" لا يمتلك القدرة اليوم، لكن ممكن أن يستغل بعض الظروف الجوية وأوقات

معينة، ونلاحظ أن الهجمتين وقعتا ليلا... في إشارة منه إلى الهجومين اللذين استهدفا آمر لواء 29 يوم أمس، والثاني الذي استهدف آمر اللواء الـ59 بالجيش العراقي العميد الركن علي حميد في قضاء الطارمية شمال بغداد، في 18 يوليو الجاري.

وأكمل رسول، أن القوات والقطاعات الأمنية يجب أن تكون حذرة اليوم، وأن تتعامل بشكل دقيق، وتستمر بملاحقة ما تبقى من هذه الفلول الإرهابية وعدم إعطائها الفرصة، مشيرا إلى أن هذه الضربة حقق بها "داعش" الإرهابي نصرا إعلاميا وأوصل

رسالة أنه استهدف قائد برتبة أمر لواء وهذا ليس أمرا هينا.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أننا سنقتص من القتلة ونلاحقهم لحين الوصول لهم والقصاص منهم، ولن نعطيهم المجال أن يبقوا على أرض العراق، نحتاج إلى الوقت لكن سنقضي عليهم تماما.

ونعت قيادة العمليات المشتركة العراقية في وقت متأخر من الليل، مقتل العميد الركن أحمد عبد الواحد، آمر لواء 29 فرقة المشاة السابعة في الجيش العراقي.

وقالت القيادة في نعيها ببيان تلقته مراسلتنا"على خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيدا أخر إلا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة الذي استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء أمس الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين".

وأضافت القيادة معبرة، سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرون الشجاعة في الدفاع عن الوطن.

وتواصل القوات العراقية والأجهزة الأمنية الاستخبارية ملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي في مناطق حزام بغداد، ومحافظات شمال وغربي البلاد، بشكل مستمر من خلال عمليات نوعية.