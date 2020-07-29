أول رد من تركيا على اتهامها بإثارة الاحتجاجات في هذه الدولة العربية

ردت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، على التصريحات اللبنانية، التي قالت إن "تركيا تدعم الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، وأن لها رغبة في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة".

وقال، المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي آقصوي: "إن أنقرة تعرب عن استنكارها لهذه التصريحات"، مؤكدا أنها "عارية تماما عن الصحة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع المسؤول التركي قائلا "ومن ثم ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد"، مشيرا إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره"، مضيفًا "ومن يثيرون هذه المزاعم في مواقع تمكنهم جيدًا من معرفة من يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم، ويتدخلون في شؤونه".

تركيا تستنكر مزاعم ساسة لبنانيين تتهمها بـ"دعم" احتجاجات تشهدها بلادهم

متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي آقصوي، شدد على أن هؤلاء الساسة "في مواقع تمكنهم جيدًا من معرفة من يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم، ويتدخلون بشؤونه"https://t.co/MM6ZZZYM31 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 29, 2020

ويتهم لبنانيون تركيا بإثارة الاحتجاجات واستغلال الأزمة الاقتصادية للتدخل في بلادهم من خلال تقديم "مساعدات اجتماعية" لبعض المجموعات.