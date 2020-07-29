عبير موسى: النهضة "وقتها انتهى" ونضمن سحب الثقة من الغنوشي

قالت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" في البرلمان التونسي، عبير موسى، إنها تضمن سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وقالت موسى، في تصريحات إعلامية، إن 109 أصوات متوفرة لسحب الثقة من الغنوشي وإنهم يعملون من أجل أصوات أكثر.

كما أكدت أن كتلتها ''لن يقدموا مرشحا لخلافة الغنوشي في رئاسة المجلس''، مضيفة أن الهدف ليس خلافة الغنوشي وما يقومون به "مبدئي وليس للحصول على الكرسي".

وتابعت "إثر سحب الثقة من الغنوشي لن يكون هناك فراغ وشغور لأن نائبه الأول سينوبه، مشيرة إلى أنه "في حال وجد الشغور خلال 15 يوما يتم سده".

وأضافت "غدا سيكون يوم فرحة لكل التونسيين وسيكون يوم لتصحيح مسار المؤسسة الدستورية والانطلاق في مرحلة جديدة"، مشيرة إلى أن التغيير واجب وطني بعد تأكد فشل المنظومة الحالية.

ودعت حركة النهضة إلى الاقتناع بأن وقتهم انتهى، مبينة أن الحركة بثت فكرة في عقول التونسيين أن تونس ومستقبلها ومستقبل الدولة ومؤسسساتها والشعب التونسي بأكمله رهين مجلس الشورى.