الإمارات ترحب بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض لتحقيق السلام والتنمية في اليمن

وأعربت الإمارات عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذ الاتفاق، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

#الإمارات ترحب بتطورات استئناف تنفيذ #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق السلام والتنمية في #اليمن #وام pic.twitter.com/hB6jlvgJ4h — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 29, 2020

​وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على قيادة المملكة العربية السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها اليمن، وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة، على حد تعبير الوكالة.