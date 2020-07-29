رئيس مجلس الأمة الكويتي: نائب الأمير طمأننا على صحة الشيخ صباح الأحمد

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه التقى نائب الأمير، اليوم الأربعاء، حيث طمأنه على صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد.

وأوضح الغانم أن "أعضاء مكتب المجلس تشرفوا بلقاء سمو نائب الأمير، حيث طمأننا على صحة سمو الأمير ، واستمعنا بحرص لتوجيهاته السديدة".

وأضاف الغانم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، "استمعنا بحرص شديد لنصائح سمو نائب الأمير وتوجيهاته السديدة والتي شدد فيها على التعاون مع السلطة التنفيذية وهو الحاصل الآن بين السلطتين ، وأكرمني سموه بكلماته تجاه شخصي المتواضع ودعوته للنواب بالتعاون مع الرئاسة في انجاز كل التحديات وهذا دافع قوي وشهادة شخصيا أعتز بها من سمو نائب الأمير ونعاهده اننا سنكون على العهد في تلبية طموحات سموه وطموحات الشعب الكويتي".