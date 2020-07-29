أعلن المجلس الأعلى البحريني للشؤون الإسلامية استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية، حتى تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ودعا المجلس المواطنين للالتزام بتوجيهات المتخصصين من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، لافتا إلى ضرورة تجنب ما حدث في عيد الفطر من تجمعات أدت إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات، حسب صحيفة "البلاد" البحرينية.

وكانت البحرين أعلنت أن فتح المطاعم في المملكة سيكون في 3 سبتمبر/أيلول بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي إلى فيروس كورونا في البحرين.