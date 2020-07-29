الإرياني: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج لجهود السعودية

ونشر الإرياني، اليوم الأربعاء، سلسة تغريدات، قال فيها إن "الشروع بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج للجهود الصادقة والنبيلة التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية على مدى أشهر امتدادا لدورها البناء باليمن، وتأكيد على مصداقية الحكومة في تنفيذ الاتفاق كخطوة هامة ومحورية في إرساء السلام الذي يستحقه اليمنيين".

وتابع: "بدء تنفيذ اتفاق الرياض إعلان لمرحلة جديدة لأداء الحكومة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة، وإطلاق عجلة التنمية، وتوحيد الجهود في مواجهة المليشيا الحوثية، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث".

٢-بدء تنفيذ اتفاق الرياض اعلان لمرحلة جديدة لاداء الحكومة مهامها من العاصمة المؤقتة "عدن"، وتطبيع الاوضاع وتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة، واطلاق عجلة التنمية، وتوحيد الجهود في مواجهة المليشيا الحوثية، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 29, 2020

​وأضاف: "الجهود المضنية التي بذلها الأشقاء في السعودية لاحتواء تداعيات الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية تجسد حرص المملكة على حقن دماء اليمنيين، وإرساء السلام وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ودعم اليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".

وتابع: "نحيي بإجلال وإكبار مواقف الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أكد على الدوام أنه أب لكل اليمنيين، وحرص فخامته على تغليب مصالح الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، وإرساء لغة الحوار لحل كافة المشكلات، وتجسيد الشراكة السياسية بين المكونات، والحفاظ على الثوابت الوطنية".

واختتم التغريدات بالقول: "نثمن مواقف الأشقاء في المملكة في دعم وإسناد اليمن للخروج من أزمته والجهود المخلصة لرعاية تنفيذ اتفاق الرياض بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وسفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر، وكبار المسؤولين عن الملف اليمني".