تسجيل
13:39 GMT29 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الصلاة في آيا صوفيا، اسطنبول، تركيا 24 يوليو 2020

    مزار يحمل اسم "آيا صوفيا" في ريف حماة بعد أيام من تحويل الصرح الأثري إلى مسجد

    © AP Photo / Yasin Akgul
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046113333_0:240:3212:2047_1200x675_80_0_0_ef1219bbf5178f56befd93b9758e77fc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007291046138193-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/

    أعلن قائد الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية في ريف حماة السورية، نابل العبد الله، عن مبادرة لبناء مزار في المدينة يحمل اسم آيا صوفيا، فيما جاء ذلك بعد أيام قليلة من إقامة صلاة الجمعة في الكاتدرائية التاريخية في مدينة إسطنبول التركية.

     

    دمشق - سبوتنيك. وقال العبد الله، في تصريح لوكالة سبوتنيك: "البناء هو عبارة عن كنيسة رمزية صغيرة المساحة لا يتجاوز طولها 4 أمتار وعرضها 4 أمتار، أي عبارة عن مزار صغير لإظهار صورة سوريا الحقيقية كونها مهد للتعايش والحضارات والثقافة خاصة بهذه المدينة التي استقبلت أكثر من 4000 لاجئ من إدلب (شمال غرب سوريا) الذين هربوا من وجه الإرهاب".

    وهاجم العبد الله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما إياه بحمل أفكار تناقض قيم التسامح والوطنية، والعودة للتاريخ العثماني الملئ بالدماء، مشددا على أن "أردوغان، الذي يريد دخول الاتحاد الأوروبي، وهو نفسه الذي قصف مدينتنا السقيلبية بـ 7000 صاروخ ما أدى إلى مقتل 160 شخصا".

    وأوضح عبد الله أن "الكنيسة أو المزار المقرر بناؤه لا يشبه آيا صوفيا إلا بالاسم. وستبنى في أرض تعود ملكيتها له وبجهد فردي" .

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد، اسطنبول 24 يوليو 2020
    © AP Photo /
    أردوغان يتلو القرآن قبل صلاة الجمعة في مسجد "آيا صوفيا"... فيديو وصور

    واستطرد قائد الدفاع الوطني بمدينة السقيلبية، قائلا: "عضو  مجلس الدوما الروسي، فيتالي ميلونوف سمع بالفكرة وأعلن دعمه لها، وشجعها كما بارك هذه الخطوة البطريرك، يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والبطريرك إفرام الثاني بطريرك السريان للروم الأرثوذكس، وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا".

    وأضاف: "نحن في هذه المدينة المتاخمة للإرهاب والتي استطاعت بفضل التضحيات ومساعدة الجيش السوري الحفاظ على لونها كما حافظت باقي الأطياف السورية على الاستمرار بالحياة الطبيعية".

    وختم عبد الله بالقول إن "تاريخ إنهاء العمل بالكنيسة سيتزامن مع تاريخ تحويل، أردوغان إلى مسجد لتصبح ذكرى سنوية إضافة إلى أننا سنقيم فيها صرحا لشهداء المدينة والشهداء الروس في سوريا".

    ويوم الجمعة الماضي، رفع الرئيس التركي الأذان في آيا صوفيا، حيث أقيمت صلاة الجمعة الأولى منذ عام 1934.

    جاء ذلك بعدما ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، في 10 تموز/يوليو الجاري، مرسوم مؤسس الدولة التركية الحديثة. وعقب قرار المحكمة مباشرة وقع الرئيس أردوغان مرسومًا بتحويل المتحف إلى مسجد وبدء صلوات المسلمين هناك.

    ودعت عدة دول أنقرة للتراجع عن القرار. ويوم الجمعة، اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن قرار تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد، قرار متسرع وذو دوافع سياسية.

    انظر أيضا:

    "يوم تاريخي"... عمران خان يهنئ أردوغان بإعادة فتح آيا صوفيا للصلاة
    إسبانيا: آيا صوفيا يجب أن تظل جزءا من التراث المشترك للبشرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الذبابة ديدبوول (Deadpool fly: Humorolethalis sergius)
    حشرات مارفل... أبطال خارقون قد تصادفونهم
    بولندا تخشى نشر F-35 على حدودها مع روسيا
    بولندا تخشى نشر "F-35" على حدودها مع روسيا
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك