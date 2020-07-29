مصر... إعلان الوفاة 133 بين الأطباء بسبب كورونا

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، اليوم الأربعاء، الوفاة رقم 133 بين الأطباء بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وفاة أسامة أمين البرماوي، أستاذ الأنف والاذن في جامعة طنطا.

وقالت نقابة الأطباء المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك": "تنعي نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى الشهيد أ.د. أسامة أمين البرماوى أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا، والذى وافته المنيه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وتابعت النقابة: "داعين المولى عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته وأن يتقبله شهيد وان يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان..#الشهيد الــ(133)".

وكانت نقابة أطباء مصر قد نعت، اليوم الأربعاء، "بمزيد من الحزن والأسى الدكتور أيمن عبد الموجود إستشارى الجراحه العامه والمناظير ورئيس قسم الجراحه العامه بمستشفى رشيد العام، والذى وافته المنيه اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد"، وهو حالة الوفاة رقم 132 بين الأطباء بسبب الفيروس التاجي.

في سياق متصل، حذر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، من اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، في حال زيادة أعداد إصابات مرضى فيروس كورونا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة ستضطر إلى إغلاق بعض الأنشطة حال زيادة الإصابات".وأضاف أنه "لا قدر الله لو وجدنا تزايدا فى أعداد الإصابة بكورونا، سيجبرنا ذلك إلى أن نعود مرة أخرى للإجراءات المشددة والقاسية".