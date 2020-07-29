تركيا ترد على اتهامات لبنانية بافتعال الفتن والتمدد داخل البلاد

استنكرت تركيا تصريحات لبنانية، تتهمها بتأجيج الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، لرغبتها في زيادة مساحة نفوذها في هذه المنطقة، بعد هجوم وزير الخارجية اللبناني على أنقرة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، حيث قال حامي آقصوي، متحدث وزارة الخارجية، إن هذه المزاعم "عارية تمامًا عن الصحة".

وأردف المسؤول التركي، قائلا: "ومن ثم ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد". وأشار إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره".

وأضاف أن "من يثيرون هذه المزاعم، يتواجدون في مواقع تمكنهم جيدًا من معرفة من يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم ويتدخلون في شؤونه".

وتأتي هذه التصريحات بعد تغريدة لوزير خارجية لبنان السابق، جبران باسيل، قال فيها إن هناك تمددًا تركيًا سياسيًا وماليًا وأمنيًا، وأن قادة أجهزة لبنانية على علم بذلك ويسهلونه.