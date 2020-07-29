الدوحة: قطر مؤهلة لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية

قال خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن دولة قطر مؤهلة تماما لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء القطري قد ترأس الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي أعرب خلاله عن دعمه لطلب اللجنة الأولمبية القطرية الرسمي الذي تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى "الحوار المتواصل" حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، اعتبارا من نسخة العام 2032.

مجلس الوزراء: قطر مؤهلة تماما لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما تتمتع به من خبرات تنظيمية متميزة وبنية تحتية متكاملة ومرافق رياضية حديثة، ونهضة تنموية شاملة، ولما تحظى به من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة العالمية — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 29, 2020

وأكدت الصحيفة أن الطلب القطري جاء لما تتمتع به البلاد من خبرات تنظيمية متميزة وبنية تحتية متكاملة ومرافق رياضية حديثة، ونهضة تنموية شاملة، ولما تحظى به من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة العالمية، أهلتها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسبق أن استضافت قطر العديد من البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، فضلا عن جهودها المستمرة والمثمرة لتطوير الرياضة محليا وعالميا، باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز السلام العالمي، وإشاعة روح التعاون والتضامن والإخاء بين دول العالم وشعوبه.