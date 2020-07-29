الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية ويتوغل نحو خطوط إمداد "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، السيطرة على مواقع هامة كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" "الحوثيين"، في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش مسنوداً برجال القبائل، حرر خلال الأيام الماضية، مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غرب مأرب، ووصل إلى مواقع قريبة من تبة الشائف المطلة على سوق صرواح".

وأشارت إلى "إسناد مقاتلات التحالف للجيش اليمني في المواجهات واستهدافها مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم".

في السياق، نقل موقع الدفاع اليمنية، عن قائد جبهة صرواح في الجيش اليمني العميد الركن أحمد أبو أصبع، قوله إن "الحوثيين كانوا يستعدون منذ ثلاثة أشهر للالتفاف على جبهة صرواح عبر مناطق متعددة".

وأكد العميد أبو أصبع "تمكن الجيش من إفشال محاولات الحوثيين، وشنه هجمات مباغتة عليهم تمكن خلالها من تحرير مواقع جديدة في جبهة صرواح".

ووفقاً للقائد العسكري، "تكبد الحوثيون عشرات القتلى والجرحى، وتشهد صفوفهم انهياراً كبيراً نتيجة سقوط قادة ميدانيين، إثر ضربات الجيش ورجال القبائل، مع استمرار توغل القوات نحو خطوط الإمداد الرئيسية للحوثيين".

وتشهد مديرية صرواح، بين الحين والآخر معارك كر وفر بين الجيش اليمني والحوثيين، وتكتسب المديرية أهمية لاستخدام الجماعة جبالها في استهداف مراكز قيادة القوات الحكومية في مدينة مأرب، وتمر عبرها أنابيب النفط الممتدة من حقول صافر في مأرب إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة (غربي اليمن) لتصدير النفط، فضلاً عن امتلاكها مطاراً عسكرياً.