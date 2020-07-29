قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن.

كما أكد هادي أن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحرير الوطن من ميليشيا الحوثي، بحسب ما نقلت قناة العربية.

الرئيس اليمني: السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 29, 2020

​أعلنت السعودية، في وقت سابق من اليوم، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي".

كما تضمنت الآلية "خروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، على أن يباشروا مهام عملهم في عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".

وتبع إعلان السعودية تفاصيل آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، صدور بلاغ صحفي من المجلس الانتقالي الجنوبي على لسان المتحدث باسمه المهندس نزار هيثم، أعلن فيه "تخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".