فيديو... استبدال كسوة الكعبة قبيل وقفة عرفات

بدأت مراسم استبدال كسوة الكعبة، مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كما جرت العادة السنوية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فكك الفريق المحدد من قبل الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز، كسوة الكعبة المشرفة القديمة وشرع بتركيب الجديدة، وتثبيتها في أركان الكعبة وعلى سطحها.

#مجمل_القول | مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/PzmHepL1Te — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 29, 2020

​وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة العامة تأكدت من تأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وعلّق وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، قائلًا: "رُكبت الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم".

وبدأ الحجاج المسلمون، اليوم الأربعاء، المناسك بالصعود إلى مشعر منى، وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس "كورونا".

ويأتي ذلك في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم.

​​ووصل الحجاج، صباح اليوم، الثامن من ذي الحجة 1441 هجرية، إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، استعداداً للتوجه إلى المسجد الحرام.

وكان الحجاج غادروا العزل الصحي المؤسسي، في وقت سابق من اليوم، للشروع في أداء مناسك الحج.