الكويت تسمح بالسفر "من وإلى" البلاد وتحظر القادمين من 7 دول

أعلنت دولة الكويت (ليل الأربعاء الخميس)، عن السماح بالسفر للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد، بينما حظرت دخول القادمين من 7 دول.

وقال حساب التواصل الحكومي على تويتر، "السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من 7 دول".

وحددت الكويت الدول السبعة على النحو الآتي، "بنغلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، إيران، نيبال".

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت عن أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سوف تبدأ تشغيلها بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل.

السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية:

• بنعلاديش

• الفلبين

• الهند

• سريلانكا

• جمهورية باكستان الإسلامية

• الجمهورية الإسلامية الإيرانية

• جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية#CGCKuwait pic.twitter.com/hDZMCiFdxS — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 29, 2020

ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية، لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه، والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهوله ويسر، وفقا لموقع "القبس الكويتي.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت خطة تفصيلية، 30 يونيو/حزيران الماضي، لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي.



وشملت الخطة ثلاث مراحل، تبدأ أولاها في أول أغسطس/ آب المقبل ومدتها ستة أشهر، يتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميا.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ في أول فبراير/ شباط 2021 ومدتها 6 أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميا.

وتبدأ المرحلة الثالثة في أول أغسطس/ آب 2021، ويتم فيها الوصول الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب الى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميا.

الطيران المدني : اعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من 2020/8/1 على ثلاث مراحل رئيسية . pic.twitter.com/MGaKpBBIJZ — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 29, 2020

​وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.