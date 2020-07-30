يضع جهاز أوكسجين... طالب عراقي مصاب بكورونا يناقش بحث تخرج... صور

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الخميس، صورة لطالب مصاب بفيروس كورونا يناقش بحث تخرج عن أتمتة العمليات الكهروميكانيكية.

وجاء في منشور الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "شارك الطالب فهد أحمد هادي المصاب بالوباء من قسم تقنيات القدرة الكهربائية في الكلية التقنية المسيب بجامعة الفرات الأوسط بمشروع بحث تخرج عن تصنيع بورد مختبري يستخدم في مختبر مادة المسيطرات الرقمية عبر أتمتة العمليات الكهروميكانيكية".

وأضافت الوزارة "ونفذ الطالب المعتمد على جهاز الأوكسجين خلال المناقشة الجانب الأكبر من الجزء العملي للمشروع الذي يهدف الى السيطرة على المحركات الكهربائية وتعليم الطلبة أساسيات عمل PLC في المختبرات".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، وفاة 68 مصابا بوباء "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الوفيات 4603 من بين 118300 مصاب بعد إحصاء 2968 حالة جديدة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق فرضت الأحد الماضي، حظر تجوال شامل خلال عيد الأضحى بسبب وباء "كوفيد-19".