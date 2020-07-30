ظهور السعودي خالد الدوسري المسجون في أمريكا يكشف مدى تدهور حالته... فيديو

نشر سعود بن قويد، محامي السجين السعودي في سجون الولايات المتحدة، خالد الدوسري، تسجيلا مرئيا يكشف تردي الحالة الصحية لموكله.

وأوضح ابن قويد أن التسجيل المرئي لموكله خالد الدوسري، من مقر سجنه بولاية لويزيانا.

وقال ابن قويد: "يتضح من خلال التسجيل تردي الحالة الصحية للدوسري وعدم معرفته بأسرته، ونؤكد جميع إجاباته أنه تحت تأثير مرض نفسي وليس له صلة بالواقع".

احبتي ..



نرفق لكم التسجيل المرئي لـ #المعتقل_خالد_الدوسري بمقر سجنه بولاية لويزيانا، يتضح من خلاله تردي الحالة الصحية وعدم معرفته باسرته ونؤكد جميع اجاباته تحت تاثير المرض النفسي وليس له صلة بالواقع.



اللقاء كامل https://t.co/WSlxxFDckh pic.twitter.com/NxB4krScSv — سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) July 30, 2020

وسبق وصرح محامي خالد الدوسري بأن قضيته اجتمع فيها "عدم النزاهة القضائية، وعدم الشفافية الإعلامية، وعدم الكفاءة الدفاعية، وعدم المتابعة القانونية".

خالد الدوسري هو طالب جامعي من المملكة العربية السعودية ابتعث عام 2008 للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم اعتقال خالد في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط 2011 ووجهت له تهمة "صناعة مواد كيميائية متفجرة" وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.