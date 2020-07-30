الكاظمي يجري زيارة مفاجئة لسجن وسط بغداد... صور

أجرى رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، زيارة مفاجئة لسجن التحقيق المركزي وسط العاصمة بغداد.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يُجري زيارة ليلية تفقدية مفاجئة إلى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد".

وأضاف البيان "حيث أطلع سيادته على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يُجري زيارة ليلية تفقدية مفاجئة الى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد، حيث اطلع سيادته على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي . pic.twitter.com/BhOo6LE9ci — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 30, 2020

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، أوعز في وقت سابق، بعدم استخدام الذخيرة الحية مع المتظاهرين.

وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.