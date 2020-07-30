انتحار شاب سوري بشكل مفجع بعد ظهور نتائج الثانوية... صورة

سببت نتيجة الطالب حسن بسام منصور في الثانوية العامة له صدمة بعد رسوبه للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي دفعه للانتحار بإطلاق النار على نفسه أمام منزله.

وذكرت صفحة "تشرين" على فيسبوك أن:

"الشاب حسن بسام منصور مواليد 2001 أقدم على الانتحار فور صدور نتائج الثانوية العامة وبعد أن وجد نفسه راسباً للسنة الثانية على التوالي".

وأضافت: "فعمل على استخدام سلاح وأطلق النار على نفسه أمام منزل والديه".

وذكرت أن الشاب من قرية جليتي التابعة لمنطقة بانياس, وهو وحيد لأهله لجهة الذكور والإناث ومعروف بتربيته الجيدة وخلقه الحسن.

ونقلت الصفحة عن رئيس بلدية تالين المهندس جواد علي تأكيده خبر انتحار الشاب أمام منزل والديه.

من جهته أعلن وزير التربية عماد موفق العذب أن:

"الناجحون في الفرع العلمي 89985 طالبا وطالبة من أصل عدد المتقدمين 124813 طالبا بنسبة 71.78% يقابلها في العام الماضي 67.68%".

وأن "عدد الناجحين في الفرع الأدبي 45758 من أصل عدد المتقدمين 76003 وبنسبة نجاح 60.21%".