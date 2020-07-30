ولي عهد الكويت يتلقى اتصالا بخصوص آخر تطورات صحة الأمير

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، أن ولي العهد تلقى اتصالا من نائب رئيس الحرس الوطني طمئنه فيه على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقالت الحكومة الكويتية، يوم الاثنين الماضي، إن الشيخ صباح ، الذي يحكم الكويت منذ عام 2006، وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبي وإنه في حالة مستقرة؛ وفقا لـ "رويترز".

وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، في الـ 23 من الشهر الجاري، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية. ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/ شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.