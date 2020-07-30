تسجيل
18:52 GMT30 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عقيلة صالح في المغرب

    بعد رفضه لقاء المشري في المغرب... هل ينجح عقيلة صالح في حشد الرأي الدولي لمبادرته

    © Sputnik . MOHAMED HEMEDAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/1046107037_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_8bfb01694e3edccf479438b60e38d02f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007301046149498-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-/

    جولة دولية يقوم بها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في محاولة لإقناع العالم بمبادرته التي طرحها منذ فترة لحل الأزمة.

    بحسب محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، فإن عقيلة صالح رفض لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال زيارته للمغرب، وأن ذلك يشير لعدم شفافية الرغبة في الحل.

    عقيلة صالح في المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDAH
    عقيلة صالح ينهي زيارته للمغرب دون لقاء المشيري
     وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه كانت هناك فرصة في المغرب لكي يلتقي بالشريك الأساسي في العملية السياسية  وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلا أن صالح أضاع هذه الفرصة بتقديم الأعذار والاشتراطات الواهية، حسب قوله.

    وتابع بقوله أن من يريد أن يقدم حلا للأزمة،  لابد أن يكون متحليا بالجدية والمعقولية، أما تقديم  مبادرات ترضي أطراف دون أخرى، فهي دوران في حلقة مفرغة لن تؤدي إلى  نتيجة.

    على الجانب الآخر، قال النائب محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن المستشار عقيلة صالح في مساعيه للعودة إلى طاولة المفاوضات، يستند على المفاهيم والآليات الواردة باتفاق الصخيرات، وما لحقه من تفاهماته والتي كان آخرها اتفاق برلين وإعلان القاهرة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن صالح يسعى إلى حشد التأييد لما أعلنه هو شخصيا من حل يكمن في رئاسي من رئيس ونائبين يتم اختيارهم من الأقاليم التاريخية، ورئيس حكومة مستقلة.

    وأوضح أن حجم الخلاف والصراع في ليبيا بات أكبر من أن تستوعبه ميكانزمات الصخيرات العاجرة على تنفيذ الترتيبات الأمنية، والتي أوجدت هياكل أصبحت عامل إعاقة في السلم، من خلال انضوائها تحت تيار الإخوان والميليشيات المؤدلجة.

    وأشار إلى أن مبادرة عقيلة صالح الهادفة إلى تعديل اتفاق الصخيرات لن تجد قبولا إلا من المجلس الاستشاري للدولة، الإبن غير الشرعي لاتفاق الصخيرات، الذي أوجده كأحد الهياكل ولم ينشأ وفقا لأحكامه، أما الرئاسي المدعوم بقرار مجلس الأمن رقم 2259‪ والميليشيات  فلن يقبل بمبادرة عقيلة التي ستبعده عن احتكاره لكامل السلطة، ويسعى على بسط هيمنته على منابع الثروة في الهلال النفطي. وبالتالي فإن حظوظ هذه المبادرة متواضعة للغاية.

    وفي إبريل/ نيسان، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، عن مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة التي تشهدها بلاده.

    وأعلن صالح أن المبادرة المكونة من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

    انظر أيضا:

    بعد إلغاء زيارة عقيلة صالح... ما الدور الذي تقدمه الجزائر في ليبيا؟
    عقيلة صالح يصل المغرب لبحث الأزمة الليبية
    أوراق المغرب في المشهد الليبي... وما الذي يحمله عقيله صالح في جولته العربية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة ترتدي زبا تقليديا شعبيا أثناء مراسم إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    بالالايكا وماتريوشكا...إطلاق قطار مخصص للفنون الشعبية الروسية في موسكو
    سحب القوات الأمريكية من ألمانيا
    سحب القوات الأمريكية من ألمانيا
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك