الملك سلمان يغادر المستشفى... صور وفيديو

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية".

كما شارك الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) مقطع مصور للملك سلمان أثناء خروجه من المستشفى.

#فيديو| #خادم_الحرمين_الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/dQFFPF48Mo — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 30, 2020

​و​أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس 23 يوليو/ تموز الجاري، عن إجراء عملية جراحية ناجحة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية على صفحتها الرسمية في "تويتر" تغريدة، عن مصدر في الديوان الملكي، جاء فيها: "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين الماضي، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ولم ترد أية تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

وختم البيان، الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.