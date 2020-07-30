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    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020

    القاهرة تتحرك بعد مقتل مصريين على يد سعودي

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إنها تتابع بنفسها مجريات حادثة مقتل مصريين على يد سعودي في المملكة العربية السعودية.

    وأضافت في تصريحات، أمس الأربعاء، أن "هناك سعيا لسرعة عودة الجثامين بأسرع وقت، وهناك محاولات جادة من الجهات المعنية ليكون ذلك قبل عيد الأضحى، وإذا حالت الإجراءات دون ذلك نظرا لإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية بالمملكة، فضلا عن تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فسيتم في أسرع وقت ممكن".

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    "الجالية المصرية بالسعودية" تكشف تفاصيل مقتل مصريين على يد مواطن سعودي
    جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، والنائب عن دائرة نجع حمادي في محافظة قنا، للوقوف على آخر مستجدات حادث مقتل اثنين مصريين على يد مواطن سعودي، على إثر مشاجرة معه حول تنفيذ أعمال.

    كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أنها تواصلت مع جمعية "مصر الخير" لتقديم إعانات شهرية لأسر المجني عليهما، وأبنائهم، وأنها قدمت الشكر لمؤسسة المجتمع المدني التي أبدت الاستعداد التام للتكفل باحتياجات الأسرتين، حتى تكفل لهم حياة كريمة.

    كما تواصلت وزيرة الهجرة مع شقيق أحد المجني عليهما، والذي أشاد بسرعة تدخل السلطات بالمملكة للقبض على الجاني، وحسن تعاملهم مع الموقف. 

    وتابعت الوزيرة المصرية أن السلطات بالمملكة تواصل تحقيقاتها مع الجاني، مؤكدة أنه سيلقى عقابه، وفق القوانين بالمملكة العربية السعودية، كما يجرى الآن تشريح الجثامين في إطار استكمال التحقيقات.

    وكشفت صفحة "الجالية المصرية بالسعودية" على "الفيسبوك"، الثلاثاء، تفاصيل مقتل عاملين مصريين على يد مواطن سعودي.

    وذكرت الصفحة على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، نقلا عن شهود عيان، أن المجنى عليهما كانا يعملان في أعمال التشطيب لدى الجاني، وعندما طلب منهما المواطن السعودي إصلاح ماسورة خزان مصب مياه، كان من المفترض أن يكون عليها غطاء، اعتذرا له، لأنه ليس عملهما.

    وقال العاملان للمواطن السعودي "إن هذا العمل ليس بعملنا، ولكنه يحتاج إلى سباك"، ولكنه تركهما لاستكمال أعمالهما، ثم عاد بعد فترة وجيزة، حاملا بندقية آلية، وأطلق عليهما الرصاص، حتى وافتهما المنية.

    وأوضحت الصفحة على "الفيسبوك"، أنه بعد قتلهما من قبل المواطن السعودي، انتقل على الفور أحد مستشاري السفارة المصرية لمتابعة القضية، وبأنهم في انتظار التحقيقات وتقرير الطب الشرعي.

    ولفتت الصفحة إلى أنه ألقي القبض على الجاني بعد ساعات من الجريمة.

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    الهجرة المصرية تعلق على مقتل مواطنين اثنين على يد سعودي
    "الجالية المصرية بالسعودية" تكشف تفاصيل مقتل مصريين على يد مواطن سعودي
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    وزارة الهجرة المصرية, وزيرة الهجرة المصرية, جريمة قتل, جريمة, السعودية, مصر
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