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    لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    بومبيو يشكر الملك سلمان وولي عهده ونائب وزير الدفاع السعودي

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    العالم العربي
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    توجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على جهودها لتسريع العمل باتفاق الرياض.

    وغرد بومبيو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نثني على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لموافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض، ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم".

    وتابع في تغريدة أخرى: "نشكر الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان على جهود الوساطة، ونأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر".

    ​وأكد مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، (ليل الثلاثاء الأربعاء)، أن بلاده قدمت للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض.

    وقال المصدر المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الآلية ستكون عبر نقاط تنفيذية تكون على النحو الآتي:

    - استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.

    - إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

    - تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

    - خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

    - إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

    نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان
    © AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
    أول تعليق من السعودية على الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
    وأضاف المصدر، "أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

    وأفاد المصدر بأن "الطرفان استجابا وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".

    وقال المصدر، إن "المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه".

    وأكد المصدر السعودي المسؤول، "استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني".

    وقال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أمس الأربعاء، إن "الجهود التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن".

    كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.

    الكلمات الدلالية:
    اليمن, مايك بومبيو, الخارجية الأمريكية, الأمير خالد بن سلمان, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, أمريكا, السعودية
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