حجاج بيت الله الحرام يرمون "الجمرة الكبرى"... فيديو وصور

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، توافد الحجاج إلى مِنى مهللين مكبرين، مع بزوغ فجر اليوم، قادمين من مزدلفة؛ حيث باتوا ليلتلهم بعد أن من الله عليهم، الخميس (9 ذي الحجة) بالوقوف على صعيد عرفات، الركن الأعظم من أركان الحج.
#بسلام_آمنين |— واس العام (@SPAregions) July 31, 2020
جانب من رمي الحجاج لجمرة العقبة الكبرى.#واس_عام pic.twitter.com/yHTFvvpsUU
وبعد وصول الحجاج إلى مشعر مِنى شرعوا في رمي جمرة العقبة، إذ يلقي الحجاج جمرة "العقبة الكبرى"، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، بـ7 حصيات، واحدة تلو الأخرى، مع التكبير أثناء الرمي.
وإذا فرغ الحاج من رمي جمرة "العقبة الكبرى"، يشرع له أن يقوم بذبح الهَدي، وهي الإبل أو البقر أو الغنم، ثم يحلق شعره أو يقصره، ويتحلل التحلل الأول من الإحرام، ويقوم بعدها بالتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.
July 31, 2020
ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع (طوافا واحدا).
وتأتي مناسك الحج الاستثنائي هذا العام، في ظل تغييرات كبيرة فرضتها جائحة كورونا، إذ يقتصر عدد الحجاج على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، وهو عدد محدود جدا مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج العام الماضي.
#بسلام_آمنين |— واس العام (@SPAregions) July 31, 2020
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة.#واس_عام pic.twitter.com/AjQTbVaNTD
وتم تزويد كل حاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة.
وشددت السلطات السعودية إجراءات التعقيم في المشاعر، والمسجد الحرام، وفرضت تعليمات بمنع الحجاج من لمس كسوة الكعبة.
وعند انتهاء موسم الحج، سيخضع الحجاج للحجر المنزلي للتأكد من صحتهم وسلامتهم.
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