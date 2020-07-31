الملك سلمان: العالم يمر بظروف عصيبة وبذلنا جهودا مضاعفة في حج هذا العام

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على الإنسانية، مشيرا إلى أن جائحة كورونا، جعلت الحج هذا العام يقتصر على عدد محدود.

جاء ذلك بكلمة ألقاها نيابة عن الملك سلمان، الدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير الإعلام السعودي.

فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك.#واس pic.twitter.com/J0CDiB6rwV — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 31, 2020

وأضاف الملك سلمان أن "إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء".

وأوضح أن "الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهوداً مضاعفة".

وأشار إلى أنه "مع التفشي الواسع للجائحة، وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعددة، تأكيدا على إقامة الشعيرة، رغم صعوبة الظروف، وحفاظا على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية".

واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بالقول: "أسأل الله الأمن والأمان للمواطنين ولكل المقيمين على أرض المملكة".

وفي وقت سابق، هنأ الملك سلمان الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وكتب على حسابه في "تويتر": "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".