الملك سلمان: العالم يمر بظروف عصيبة وبذلنا جهودا مضاعفة في حج هذا العام

جاء ذلك بكلمة ألقاها نيابة عن الملك سلمان، الدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير الإعلام السعودي.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك.#واس pic.twitter.com/J0CDiB6rwV— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 31, 2020
وأضاف الملك سلمان أن "إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء".
وأوضح أن "الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهوداً مضاعفة".
واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بالقول: "أسأل الله الأمن والأمان للمواطنين ولكل المقيمين على أرض المملكة".
وفي وقت سابق، هنأ الملك سلمان الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.
وكتب على حسابه في "تويتر": "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".
أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) July 31, 2020
كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.
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