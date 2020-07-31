أمر عسكري للجيش الإسرائيلي بضرب أهداف حيوية لبنانية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا بضرب أهداف لبنانية معينة في حال قام حزب الله اللبناني بتنفيذ هجوم انتقامي ضد إسرائيل.

وذكرت قناة "i24news"ن نقلا عن مصادر خاصة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ​بيني غانتس​، أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ "​حزب الله​" اللبناني أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.

وأوضح المصدر أن غانتس أصدر هذه التعليمات في جلسة عقدت أمس الخميس بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة في الجيش، مشددا على أنه "إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى ردا إسرائيليا غير مسبوق ضد لبنان وبناه التحتية ومنشآته الحيوية".

© AFP 2020 / Jalaa Marey أكبر حشد عسكري إسرائيلي منذ عام 2006 على الحدود اللبنانية صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن تحركات وتعزيزات كبيرة للجيش الإسرائيلي نحو المنطقة الشمالية المحاذية للبنان، والتي اعتبرتها الأوسع منذ حرب لبنان الثانية في تموز/ يوليو عام 2006.

وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

فيما نفى حزب الله الرواية الإسرائيلية، وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف، التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا، هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".